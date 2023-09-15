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Ракети ATACMS можуть передати Україні вже восени: який є нюанс

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Україні незабаром може отримати ракети ATACMS Новина оновлена 15 вересня 2023, 17:23
Україні незабаром може отримати ракети ATACMS. Фото defence-ua.com

Рішення може бути прийняте найближчим часом

Сполучені Штати Америки дедалі ближче до рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS, які вона давно просить. Відповідне рішення можуть ухвалити вже восени цього року.

Представники Адміністрації президента США Джо Байдена сказали, що для посилення контрнаступу ЗСУ вони розглядають це питання. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Пентагон не хотів передавати Україні ракети ATACMS, переймаючись тим, що американські Збройні сили мають обмежений запас цієї зброї. Однак плани адміністрації передбачають передачу обмеженої кількості ракет, щоб знизити побоювання Пентагону щодо виснаження запасів.

Також раніше Штати вже отримали від України запевнення, що та не використовуватиме американську зброю для ударів по території росії. Очікується, що рішення щодо ATACMS залежатиме від такої обіцянки з боку Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Державний департамент та Пентагон дали рекомендації президенту США Джо Байдену щодо відправки в Україну далекобійних ракет ATACMS.

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#Україна #США #Ракети #Поставки #ATACMS