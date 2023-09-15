Ракети ATACMS можуть передати Україні вже восени: який є нюанс

Рішення може бути прийняте найближчим часом

Сполучені Штати Америки дедалі ближче до рішення надати Україні далекобійні ракети ATACMS, які вона давно просить. Відповідне рішення можуть ухвалити вже восени цього року.

Представники Адміністрації президента США Джо Байдена сказали, що для посилення контрнаступу ЗСУ вони розглядають це питання. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Пентагон не хотів передавати Україні ракети ATACMS, переймаючись тим, що американські Збройні сили мають обмежений запас цієї зброї. Однак плани адміністрації передбачають передачу обмеженої кількості ракет, щоб знизити побоювання Пентагону щодо виснаження запасів.

Також раніше Штати вже отримали від України запевнення, що та не використовуватиме американську зброю для ударів по території росії. Очікується, що рішення щодо ATACMS залежатиме від такої обіцянки з боку Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Державний департамент та Пентагон дали рекомендації президенту США Джо Байдену щодо відправки в Україну далекобійних ракет ATACMS.