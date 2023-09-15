Суд обирає запобіжний захід для Шуфрича: ексклюзивні фото

Народному депутату Нестору Шуфричу, якому 15 вересня оголосили про підозру в держзраді, обирають запобіжний захід. Засідання суду вже розпочалося.

У залі знаходиться кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який передає всі останні новини та ділиться новими фотографіями. Вже відомо, що прокуратура попросила зробити процес щодо нардепа закритим, посилаючись на те, що під час розгляду справи може озвучуватись інформація, яка є держтаємницею. У свою чергу захист виступав проти цього. Судді прислухалися до перших.

Перед цим Шуфрич встиг поспілкуватися із журналістами. Свою провину він заперечує.

"Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити, ще потрібно встановити, чи я робив це, з’ясування обставин, увагу, викрадення Чауса за часів Порошенка. У цьому побачили держзраду. Публічні запити, публічні відповіді. Навіть якщо хтось користувався моїми бланками"., тому що підписи не мої стоять — це однозначно, я не бачу, де тут злочин, де злочин у тому, що нардеп, як і все суспільство, цікавиться, що трапилося з суддею Чаусом, було цікаво, що там Порошенко наробив, щоб у нас зник цілий суддя", — каже він.

Також він прокоментував документ, який у нього знайшли під час обшуків. Нагадаємо, що у ньому детально описувався статус автономії для Донецької та Луганської областей.

"Цей документ називається концепцією. Увага. Було передано до ОБСЄ і стосувалося, в принципі, збереження Донеччини та Луганщини у межах України як областей. Цей документ давно знаходиться у Генпрокуратурі, бо це був компроміс, який можна було організувати у червні 2014 року. Порошенко 30 червня ухвалив рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію військовим шляхом, і ви пам’ятаєте, було Ізварино, потім був Іловайськ, і все це вже було після того, як нам не вдалося зупинити цю війну, а шанс був. І коли ОБСЄ запитала у нас, про що ми тоді реально попередньо могли б домовитися, ми висловили ту позицію, яка дозволила б Україні уникнути трагедії в Іловайську, і закрити це все ще в червні.За алгоритмом — області зберігалися, вони просили собі додаткові незначні повноваження.І я поїхав туди з мандатом Турчинова, а потім із мандатом Порошенком.І ми їх слухали.Вони попросили чотири речі: перше — щоб узгодили з облрадою три посади (губернатора, керівника міліції та керівника прокуратури). І право використовувати російську мову на території Донецької та Луганської областей. Про жодні автономії не йшлося. Так, вони хотіли називатися не областю, а краєм. Це було їхнє бачення. Україна на це не погодилася...Я цей документ уже давно передав правоохоронцям і показував їм, що такі були перспективи", — стверджує Шуфрич.

Крім того, підозрюваний у розмові з журналістами відкинув звинувачення СБУ у зв’язках із агентом ФСБ Сівковичем.

"Де я і де Сівкович? Я не та людина, яка виконує накази. Сівковича я знаю років 20. Він нардеп багатьох скликань. Звичайно я його знаю. Якщо мене звинувачують просто за знайомство, то тоді можна посадити півкраїни. Після повномасштабної війни я з ним зв’язок не підтримував. До цього я з ним спілкувався", — сказав депутат.

Російську символіку, яку знайшли правоохоронці під час обшуків, Шуфрич назвав "артефактами". І зазначив, що це "маніпуляції" адже там були й українські артефакти, які не показали.

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