Просили "незначні повноваження": Шуфрич заявив, що майже домовився з Донбасом у 2014-му

Шуфрч переконує, що цей документ він уже давно передав правоохоронцям

Нардеп Нестор Шуфрич, якому 15 вересня висунули підозру в держзраді, під час суду спробував пояснити документ, знайдений у нього вдома. Коментуючи знахідку правоохоронців, він розповів історію про те, як нібито рятував Донбас від війни.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа", який перебував у залі суду. Так, за словами Шуфрича, документ, знайдений у нього під час обшуку, є концепцією того, що могло статися з Донбасом, якби не війна 2014 року. Мовляв, якби ці пункти прийняли під час переговорів з терористами, то АТО не було б потрібно.

"Порошенко 30 червня ухвалив рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію військовим шляхом. І ви пам’ятаєте, було Ізварине, потім був Іловайськ. І все це вже було після того, як нам не вдалося зупинити цю війну. А шанс був ", — каже він.

За словами Шуфрича, бойовики просили лише "незначні повноваження" і ще кілька пунктів.

"Вони попросили чотири ці речі: перше — щоб узгоджували з облрадою три посади (губернатора, керівника міліції та керівника прокуратури). І право використовувати російську мову на території Донецької та Луганської областей. Ні про які автономії не йшлося. Так, вони хотіли називатися не областю, а краєм. Це було їхнє бачення", - сказав підозрюваний.

Шуфрч також переконував, що цей документ він уже давно передав правоохоронцям. І показував їм, що "ось такі були перспективи".

Детально про заяви Шуфрича під час суду ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, експерти розповіли "Телеграфу ", чому спецслужба стільки тягнула із затриманням Шуфрича.