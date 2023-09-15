Ми просто нещадно знищили 72 бригаду з рф: замкомбрига розповів про бої за Андріївку

Росіяни хотіли битися з бійцями 3-ї ОШБр, але втекли

Село Андріївка на Донеччині перейшло під контроль ЗСУ і цей населений пункт має оперативне значення для Сил Оборони. У боях за Андріївку було повністю знищено 72-у бригаду росії.

Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук. За його словами, бої за село тривали дві доби, не рахуючи незліченних битв за посадки перед ним.

Кухарчук зазначив, що Андріївка дає повний контроль над залізничною дорогою та відкриває величезний простір для подальших наступальних дій. Але росіяни не можуть змиритися з цією втратою й обстрілюють і так постраждалу Андріївку з усього, чого тільки можуть.

"Кожен метр відвойованої української землі, який дається надзвичайними зусиллями, насамперед наших штурмовиків, які йдуть вперед, попри безперервну арту, авіацію та дрони ворога", — зазначив Кухарчук.

Він додав, що основна мета війни не лише зайняті території, а й знищення особового складу противника. І в боях за Андріївку було розбито 72-у бригаду росії. ЗСУ провели маневр та оточили ворога, при цьому ліквідувавши трьох командирів батальйонів, начальника розвідки бригади, велику кількість командирів рот, офіцерського та солдатського складу. Крім того, знищено багато техніки росіян.

Також воїн згадав батальйон "Ахмат", який втік з поля бою за кілька днів до бою з ЗСУ, та ПВК "Еспаньола". Бійці ПВК у мережі заявляли про те, що хочуть зустрітися з бійцями 3-ї ОШБр, щоб воювати на полі бою. Але полонені військові цього формування розповіли, що частина особового складу ПВК ніколи раніше не брала участі в боях і намагалася уникати прямих зіткнень.

"В ході безпосередніх боїв у самому населеному пункті я і другий штурмовий втратив чотирьох бійців, чиї імена назавжди будуть викарбувані в підручниках історії України. Хочу подякувати бійцям і командуванню 1 штурмового, 1 механізованого , 2 механізованого, роті розвідки, бригадній артилерії, хлопцям з ДПСУ і командиру 3 ОШБр за злагоджену роботу і взаємодію. Але особливо своїм штурмовикам! Ви найкращі в світі! Пишаюсь і маю честь бути разом з вами в одному підрозділі", — написав Дмитро Кухарчук, пообіцявши під час зустрічі подарувати комбригу 72-ї бригади книгу Андрія Кокотюхи з промовистою назвою "Легенда про безголового".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що добровольці з Білорусі заявили про звільнення сусіднього з Андріївкою села. Однак у Генштабі поки що цю інформацію не підтверджують.