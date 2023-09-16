Війна — день 570: ЗСУ звільняють території, а окупанти змінюють тактику

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують просуватися на фронті та вибивають російських окупантів. Зокрема, прогрес відзначений на Бахмутському напрямку, де було звільнено населений пункт Андріївка. При цьому помітно зросли втрати росіян у бойовій техніці та артилерії, а через величезні втрати в особовому складі їм довелося змінювати тактику на Куп’янському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Часовим чорноморським коридором змогло пройти судно "Пума", яке знаходилося в порту Одеси з 19 лютого 2022 року. На борту суховантажу 14 тисяч тонн ріпаку та 16 тонн металу.

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 567: потужний "хлопок" у Криму, окупанти продовжують обстріл міст

Інформацію за 14 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 568: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують тероризувати міста дронами-камікадзе

З даними за 15 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 569: ВСУ просуваються у контрнаступі та готуються повертати Крим