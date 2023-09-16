ракет у росії поменшало, але є й тривожний момент: у ЗСУ оцінили ситуацію

рф вдається обходити санкції і робити смертоносне озброєння

росія не перестає бити ракетами по мирних українських містах, і, ймовірно, з настанням холодів країна-терорист ще більше активізує атаки. У Повітряних силах розповіли, яка ситуація з ракетами у рф.

Про це поінформував речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, ракет зараз у росії менше, ніж було торік восени.

"Треба уточнити, що ракет (у росії, – ред.) менше станом на осінь 2023 року в рази, ніж було станом на 2022 рік", — зазначив він.

При цьому Ігнат додав, що росія продовжує виробляти ракети. На жаль, за його словами, рф вдається обходити санкції та налагоджувати виробництво як ракет, так і ударних дронів. Щобільше, і там, і там є західні комплектуючі. Російська федерація знаходить способи отримувати їх попри санкційні обмеження.

Варто зазначити, що The New York Times з посиланням на слова офіційних осіб США, Європи та України повідомив, що росія не лише продовжує робити ракети, а й змогла наростити виробництво. Зараз країна-терористка виготовляє їх у більшому обсязі, ніж до війни.

Нагадаємо, "Телеграф" спробував розібратися, наскільки Україна готова до наступного сезону і що буде, якщо росія знову влаштує війну зі світлом. Поки в рф є ракети, вона буде обстрілювати ТЕЦ і варто підготувати план-Б.