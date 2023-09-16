В Україні засвітився рідкісний броньовик VRAC: таких було створено лише три (фото)

Машина створювалася для аварійно-рятувальних операцій

На фронті в Україні успішно застосовується бронеавтомобіль Lavr, який прибув із Саудівської Аравії, а також у ЗСУ помічено рідкісну аварійно-рятувальну бронемашину VRAC. Таких у світі було створено лише три.

Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker. Під час виробництва VRAC був призначений для аварійно-рятувальних операцій. Однак версія, яка потрапила на фото в Україні, переобладнана для медичної евакуації.

VRAC

Як зазначили фахівці "Мілітарного", судячи з кольору машини, броньовик використовують в Україні для військових цілей. Машина могла потрапити до нашої країни в рамках військової допомоги Іспанії або від благодійників.

Іспанська бронемашина на базі БТР Pegaso

Базою для бронемашин VRAC є іспанський бронетранспортер Pegaso MBR 6x6. Вона створювалася для порятунку людей із зон лиха за екстремальних погодних умов. Pegaso виробляла компанія Enasa з 1979 року.

Вартість однієї машини Pegaso складає приблизно 250 тисяч євро. За час виробництва було створено понад десять броньовиків із різним озброєнням. MBR 6x6 використовують армії Іспанії, Єгипту, Саудівської Аравії та Перу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як болгарський та український міномети допомагають наближати перемогу. Серед останніх – 82 мм міномет EM-82 болгарського виробництва, прийнятий на озброєння у ЗСУ 28 серпня.