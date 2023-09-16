ЗСУ проривають оборону ворога не лише під Бахмутом: що відомо про нові успіхи (карта)

ЗСУ просуваються в Донецькій та Запорізькій областях

Контрнаступ України триває — минулої доби (15 вересня) ЗСУ мали успіх у районі Кліщіївки Донецької області. Також є просування біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Сили оборони України продовжують оборонятися від ворога на сході та півдні України, а також ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямі росіяни безуспішно намагалися атакувати у районах Ягідного та Богданівки. Сили оборони вели штурмові дії в районі Кліщіївки, мають успіх.

Ситуація в районі Кліщеївки на карті deepstate

Ситуація в районі Ягідного на карті deepstate

У Запорізькій області ЗСУ мали частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки. Там йде витіснення противника з позицій і закріплення на досягнутих рубежах.

Ситуація в районі Вербового на карті deepstate

Як пишуть аналітики Інституту дослідження війни (ISW), російські військові блогери стурбовані обмеженим перетином Україною річки Дніпро в Херсонській області 14 і 15 вересня. За їхніми даними, українські сили активізували свою діяльність на невизначених островах дельти річки Дніпро біля Антонівського мосту, аби закріпити позиції на майбутній наступ на східний (лівий) берег Херсонської області.

Експерти зазначають, що окупанти, ймовірно, не мають живої сили, необхідної для захисту від значної української атаки на цій ділянці фронту. Раніше російське командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області у Запорізьку.

Один із російських військових блогерів визнав, що окупантам не вистачає можливостей для проведення власних значних операцій із переправи через річку в цьому районі. Зокрема, проблема росіян у відсутності снарядів для артилерійської підготовки.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 15 вересня у мережі з’явилося перше відео з Кліщіївки на Донеччині, куди зайшли ЗСУ. На карті Deepstate Кліщіївка забарвилася у блакитний колір та з’явився напис "Звільнено".