Імла Донбасу та суворі бої: у ЗСУ показали унікальні кадри звільнення Андріївки

Бої за село тривали дві доби

У четвер, 14 вересня, українські війська просунулися на Бахмутському напрямку та звільнили Андріївку Донецької області. 72 омсбр росії, яка обороняла місто, було розбито.

У Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади показали кадри боїв із GoPro. Від села практично нічого не залишилося, а героїзм наших воїнів вражає.

"Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля бою — у населеному пункті, що кишить росіянами", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, під час боїв за Андріївку було повністю знищено 72-у бригаду рф. Російський гарнізон було оточено, відрізано від основних сил і знищено. Наразі в Авдіївці продовжуються стабілізаційні дії для того, щоб "зафіксувати успіх". Зокрема потрібно налагодити зв’язок, логістику, провести розмінування.

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук розповів, що бої за село тривали дві доби, не рахуючи незліченних битв за посадки перед ним. Він пояснив, що Андріївка дає повний контроль над залізницею та відкриває величезний простір для подальших наступальних дій. Але росіяни не можуть змиритися з цією втратою та обстрілюють і так постраждалу Андріївку з усього, чого тільки можуть.

Як повідомляв "Телеграф", за минулу добу (15 вересня) ЗСУ мали успіх у районі Кліщеївки Донецької області. Також є просування біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.