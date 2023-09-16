У бригаді ЗСУ "Магура" після гучного скандалу змінилося керівництво: подробиці

Екскомандувач 112-ї бригади ТРО отримав нову посаду

У командуванні 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" після нещодавнього гучного скандалу сталися перестановки.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в 47-й бригаді, її очолить полковник Олександр Павлій, який змінить на цій посаді підполковника Олександра Сака.

Про причини таких перестановок не повідомлялося.

Полковник Олександр Павлій із 2022 року був командиром 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва, перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Олександр Павлій

Як відомо "Магура" була створена навесні 2022 року Іваном Шаламагою та Валерієм Маркусом із добровольців та військовослужбовців інших частин, які пройшли відбір та співбесіди. Підрозділ брало участь у боях під Вуглегірськом, а пізніше було перекинуто на напрямок Токмака.

Нагадаємо, у липні головний сержант бригади Валерій Маркус повідомив, що попросив перевести його на нижчу посаду через конфлікт із заступником командира військової частини Шаламагою.

Командир бригади Олександр Сак тоді закликав бійців відкласти внутрішні суперечності та сфокусуватися на вирішенні головної проблеми.

Пізніше стало відомо, що на посаду Маркуса було призначено Віталія Аверіна, який приєднався до ЗСУ ще в 2014 році.