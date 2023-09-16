Маємо успіхи на двох напрямках: Маляр розповіла про нові досягнення ЗСУ (мапи)

Бої продовжуються по всій лінії фронту

Український контрнаступ триває, а місцями на сході та півдні країни бійці ЗСУ мають частковий успіх.

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступник міністра оборони Ганна Маляр, найактивніші бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку та особливо в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

"У районі Кліщіївки внаслідок ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області", — зазначила вона.

Крім того, ЗСУ продовжують чинити тиск на противника на півдні України та на Мелітопольському напрямі мали частковий успіх у районі Вербового та Новопрокопівки (Запорізька область).

"Витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, під час боїв за Андріївку (Донецька область) було повністю знищено 72-у бригаду рф. Російський гарнізон було оточено, відрізано від основних сил і знищено. Наразі в Авдіївці продовжуються стабілізаційні дії для того, щоб "зафіксувати успіх"