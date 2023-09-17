Війна — день 571: ЗСУ мають успіхи на ряді напрямків, а росія продовжує обстрілювати міста України

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують проводити контрнаступ і досягають успіху на низці напрямків, включаючи Бахмутський та Мелітопольський. При цьому серед російських пропагандистів зростає стурбованість щодо збільшення випадків перетину Дніпра окремими групами ЗСУ, оскільки у разі масштабної атаки там росіянам оборону тримати нема кому. Водночас із настанням холодів можна чекати і відновлення терористичних ударів по енергосистемі України, а ракет у окупантів хоч і поменшало, але вони все ще є.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни підняли у повітря 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Якщо це бойовий виліт, то на пускових рубежах вони будуть після 2:00.

Інформацію за 14 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 568: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують тероризувати міста дронами-камікадзе

З даними за 15 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 569: ВСУ просуваються у контрнаступі та готуються повертати Крим

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 570: ЗСУ звільняють території, а окупанти змінюють тактику