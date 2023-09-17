Ту-95: що відомо про літак, яким рф сьогодні "кошмарила" Україну

Частина цих бомбардувальників є українськими

У ніч на 17 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами. За даними ЗСУ, їх запустили з бомбардувальників Ту-95.

Як пише "24 Канал", станом на 2022 рік у росіян було близько 60 літаків Ту-95 (45 одиниць модифікації МС та 18 МСМ). Втім, як зазначають журналісти, кількість реально боєздатних бомбардувальників цього типу у рф набагато менша. Йдеться про всього три десятки повітряних суден.

Примітно, що частина цих бомбардувальників (3 одиниці) — є українськими. Їх наша держава передала країні-агресору у 90-х роках минулого століття разом із Ту-22 та Ту-160.

Нинішня атака вперше походила з авіабази в Енгельсі. Це саме той аеродром, який був атакований дронами цієї зими. Тоді росія перекинула частину авіації з Енгельса, а супутникові знімки підтвердили пошкодження щонайменше одного Ту-95.

Що являє собою Ту-95

Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений ще в СРСР. Його розробляли під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. Але в сучасному світі також використовується для доставки звичайних крилатих ракет. Так, наприклад, ракети X-101 за дальності 5500 км дозволяють Ту-95 атакувати цілі за межами радіусів дії будь-яких систем ППО. Чим росія і займається у війні проти України.

Основні характеристики Ту-95

екіпаж – 7 осіб,

вага спорядженого літака – 190 тонн,

максимальна швидкість руху – 830 кілометрів на годину,

потужність – 15 тисяч кінських сил;

бойовий радіус дії – 6500 кілометрів,

дальність польоту – 13 тисяч кілометрів;

одночасно може нести до 8 ракет.

Орієнтовна ціна Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону", який підірвали в Севастополі.