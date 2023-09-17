Їх мобілізують: кого з українців можуть призвати цієї осені

За певних умов призвати по мобілізації можуть і обмежено придатних чоловіків

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Втім, є й ті українці, яких можуть мобілізувати лише добровільно.

"Телеграф" розповідає про те, хто цієї осені підлягає мобілізації. Варто зазначити, що за певних умов призвати по мобілізації можуть і обмежено придатних чоловіків та тих, кого раніше виключили з військового обліку.

Хто підлягає мобілізації-2023

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні або обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров’я в умовах військового стану на підставі рішення ВВК.

Важливо нагадати, що з 1 жовтня 2023 року частина українок має ставати на військовий облік. Жінки мають реєструватися у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Кого можуть добровільно мобілізувати

жінки віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я;

призовниці віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні термінової служби – на службу за контрактом;

жінки з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, служитимуть за місцем проживання.

Раніше ми писали про те, чи можуть мобілізувати людей із хронічними хворобами.