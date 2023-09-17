Зробили з ракети путіна "салют": у ЗСУ показали, як відбивали нічну атаку (відео)

Окупанти випускали ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95

У ніч на 17 вересня російські війська масовано ударили ракетами та БПЛА по Одеській області. На щастя, на варті нашого неба стоять воїни ППО, які знищили більшу частину ворожих цілей.

Те як саме це відбувалося, показав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він у своєму офіційному Telegram-каналі опублікував відео успішної роботи одного із комплексів української ППО. На ньому можна побачити, як бійці повітряного командування "Південь" одним влучним пуском перетворюють ворожу крилату ракету на "салют".

"Улюблене місто може спати спокійно!", — підписав Олещук своє відео.

Варто зазначити, що свої ракети окупанти випускали із стратегічних бомбардувальників Ту-95. Що це за машина, ви можете дізнатися з матеріалу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки в ніч проти 17 вересня росіяни застосували особливу тактику.

Також ми повідомляли, що в Міноборони Великобританії заявили про плани окупантів на зиму. Посилаючись на дані розвідки, вони повідомили, що росіяни вже готуються до атак по об’єктах енергосистеми.