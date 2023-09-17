Влетів прямо в набиту окупантами "буханку": у мережі з’явилося відео роботи дрону ЗСУ

Щонайменше один окупант постраждав, а автомобіль вивели з ладу

Російські окупанти не можуть почуватися в безпеці на українській території, особливо після того, як на полі бою почали активно застосовувати FPV-дрони.

Так військовий аналітик і блогер Ігаль Левін показав відео того, як один із таких потрапив прямо в напхану окупантами УАЗ "буханку", яка перевозила пораненого.

Саме відео "Телеграф" публікувати не буде, проте його можна переглянути за цим посиланням. На ньому видно, як один з окупантів потішається над пораненням товариша і відразу отримує "карму" у вигляді вибуху безпілотника. При цьому автор запису стверджує, що після удару йому відірвало руку.

Це, втім, не завадило йому і іншим росіянам залишити автомобіль і втекти в лісосмугу.

Водночас відомо, що атаку здійснив підрозділ ЗСУ Flying Skull, який поділився відеозаписом з іншого ракурсу.

Також там показали фото того, як виглядає "буханка" після прильоту. Зокрема, на знімку добре помітна дірка у даху від кумулятивного снаряда.

Як відомо, FPV-дрони від звичайних відрізняються тим, що керуються через спеціальні окуляри, які дозволяють пілотові бачити те, що відбувається від першої особи. Про це говорить і абревіатура FPV (First Person View – вид від першої особи).

Ці дрони набагато спритніші, ніж традиційні квадрокоптери, не вміють зависати в повітрі і часто несуть на борту до півтора кілограма вибухівки. Вартість однієї такої "пташки" не перевищує 400 доларів, але дозволяє вражати цілі на відстані до 8 кілометрів не наражаючи бійців на ризик.

Як повідомлялося раніше, днями українські військові змогли захопити як трофей найновіший російський танк Т-90М, який був з ювелірною точністю вражений розрахунком БМП Bradley.