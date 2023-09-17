Отримали плацдарм: у ЗСУ пояснили, чому так важливе звільнення Кліщіївки

У ЗСУ розповіли про "дуже потужну поразку" росіян

У неділю, 17 вересня, українські військові офіційно повідомили про звільнення населеного пункту Кліщіївка, що неподалік Бахмута. Повернення цього населеного пункту під контроль України дозволить створити плацдарм для подальшого просування.

Так, в ефірі єдиного марафону новин начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш озвучив офіційне підтвердження звільнення населеного пункту.

За його словами, бійці сил оборони України проводять стабілізаційні заходи, серед яких є розмінування території. При цьому Євлаш каже, що окупанти на цьому напрямі отримали "дуже потужну поразку" для низки підрозділів.

"Так, зараз ми отримали для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", — повідомив він.

Зокрема, представник ВСУ зазначив, що українські військові зможуть отримати контроль над логістичними маршрутами, якими окупанти забезпечують угруповання в Бахмуті. Також ЗСУ легше просуватиметься вглиб позицій противника і завдаватиме ударів по більш віддалених об’єктах росіян.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони повідомили, що ЗСУ мають успіхи не лише на Бахмутському, а й на Мелітопольському напрямі.