Помер високопоставлений окупант, який штурмував Гостомель, Волноваху та Бахмут: подробиці

Останнім часом підрозділ знаходився біля Бахмуту.

В Україні на Бахмутському напрямку було ліквідовано чергового високопоставленого командира окупантів.

Як поінформував один із високопоставлених бойовиків т.зв. "днр" олександр ходаковський, йдеться про командира 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади, полковника андрія кондрашкіна.

Інших подробиць того, як саме було ліквідовано окупанта, ходаковський повідомляти не став.

Як відомо, після початку російського вторгнення в Україну 31-а бригада брала участь у боях за Гостомель, де зазнала суттєвих втрат. Після цього, влітку 2022 року, її перекинули в Луганську область, а потім під Волноваху (Донецька область).

Станом на вересень 2023 року ця бригада знаходилася на Бахмутському напрямку, де, ймовірно, і було ліквідовано кондрашкін.

Відомо також, що бригада брала участь у Другій чеченській війні, вторгненні до Грузії та операції ОДКБ щодо придушення протестів у Казахстані. Крім того, вона світилася під час війни на Донбасі і в серпні 2014 року втратила там не менше 7 осіб.

Як повідомлялося раніше, днями з’явилося повідомлення про те, що в Україні ліквідували командира 247-го десантно-штурмового полку армії росії василя попова.