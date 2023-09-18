Війна — день 572: окупанти проводять перегрупування після втрат і атакують міста

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести активні бойові дії на ряді напрямків і завдають російським військам важких втрат. Через це окупантам довелося пригальмувати з їхніми спробами тиснути на Куп’янському напрямі та зайнятися перегрупуванням підрозділів. Тим часом українські сили оборони продовжують просування у низці місць і закріплюються у звільненій Кліщіївці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Шість стратегічних бомбардувальників росії прямують у бік пускових позицій з аеродрому Оленья. Якщо політ не навчальний, то вони вийдуть на бойові позиції о 4-5 годині ранку.

З даними за 15 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 569: ВСУ просуваються у контрнаступі та готуються повертати Крим

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 570: ЗСУ звільняють території, а окупанти змінюють тактику

Інформацію за 17 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 571: ЗСУ мають успіхи на ряді напрямків, а росія продовжує обстрілювати міста України