Росіяни атакували Україну крилатими ракетами: де лунали вибухи (карта)

Повітряні цілі були запущені із літаків, котрі ще до опівночі вилетіли з аеродрому "Оленья"

Ранок понеділка, 18 вересня, почався для всієї України зі звуків повітряної сирени через небезпеку удару крилатими ракетами. Жителі кількох областей могли чути вибухи, котрі означали успішну роботу засобів ППО. Особливо гучно було на Хмельниччині.

Подробиці повідомляє "Телеграф" із посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ та інші моніторингові пабліки. Слід зазначити, що виліт Ту-95мс, які і здійснили запуск ворожих ракет по Україні, був зафіксований військовими іще до опівночі — близько 23:00.

Вже після 5:00 повітряну тривогу оголосили по всій території країни.

Карта повітряних тривог станом на 5:30

Станом на шосту ранку, гучні вибухи кілька разів пролунали в районі Старокостянтинова, що у Хмельницькій області. Також ракетна небезпека зберігалася для Вінницької та Рівненської областей.

В певний момент залишки крилатих ракет були зафіксовані на підльоті до Житомирщини.

При цьому жителі більшості міст не повідомляли про гучні звуки, що означає лише одне: представники протиповітряної оборони намагалися знищувати цілі якомога далі від житлових масивів.

Також додамо, що початково крилаті ракети пройшли вчорашній маршрут, переміщаючись через Харкіщину та Кіровоградщину до Вінничини. Однак якщо минулої ночі частина цілей розвернулася на Одещину, то 18 вересня обійшлося без цього. Військові досить швидко знищили всі цілі, тож після шостої ранку по областях уже пішли відбої.