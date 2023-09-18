ЗСУ розбивають усі надії ворога на одному з важливих напрямів: карта

Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ

російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Наші військові відбили атаку ворога у районі Білої Гори.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що ворог також намагався пробитися в районі нещодавно звільненої Андріївки, але успіхів не досяг.

Водночас ЗСУ продовжують штурмувати позиції противника в районі Кліщіївки. Там ворог зазнає великих втрат не тільки в живій силі, а й у техніці. Українські військові закріплюються на зайнятих позиціях.

Намагався противник вибити ЗСУ й на позиціях на Мар’їнському напрямі, зокрема у районі Мар’їнки.

"Тут минулої доби ворог зробив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю", — йдеться у зведенні українських.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловився про хід контрнаступу та оцінив його перебіг.