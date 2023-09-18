"Було недостатньо": генерал розповів, скільки військових обороняли південь на початку великої війни

Фактично три опорні пункти – ось хто зустрічав у перший день супротивника

На початку повномасштабного вторгнення росії на територію України угруповання "Південь" налічувало 1,5 тисячі військових, які захищали країну на південному напрямку. Цієї кількості було недостатньо навіть для ведення стабілізаційної операції.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів генерал-майор Андрій Соколов, який з жовтня 2021 року та станом на початок повномасштабного російського вторгнення був командувачем управління військ "Південь".

"Угруповання "Південь" було засноване на ротаційній основі. Тобто, одні люди приходили, потім вони замінювалися іншими людьми. Якщо брати загальну чисельність бойових загальновійськових підрозділів, на момент вторгнення було близько 1,5 тисяч людей", — сказав він.

За словами Соколова, у 59-й бригаді особовий склад приблизно налічував 1300 осіб. Ця бригада вийшла із зони ООС наприкінці року та перебувала на відновленні боєздатності. Коли воїнів було призначено до складу угруповання, процес відновлення ще не було завершено.

"Вони були переміщені до Олешківських пісків на полігон. Укомплектованість цієї бригади була десь до 60%. Артилерія мала неповний склад, тому що два дивізіони перебували на навчанні в "Дівчатках" (полігон на Київщині — Ред.), група інженерного забезпечення — це сапери — також перебувала на навчанні у Кам’янці-Подільському», — пояснив Соколов.

Також генерал-майор додав, що у 137-му батальйоні морської піхоти, який був укомплектований на 50%, було ще близько 250 осіб. Частина з них — строковики, які вели стабілізаційні дії на кордоні з Кримом.

"Що таке стабілізаційні дії? Вони були розтягнуті десь на ділянці до 200 кілометрів спостережними постами вздовж усього кордону та спостерігали за діями противника, щоб не було якогось незаконного перетину. І лише невелика частина – це десь один взвод (15) -45 осіб — Ред.) — знаходилася в опорному пункті безпосередньо перед мостом Чонгар.Десь ще до взводу знаходилося біля КПВВ "Каланчак", там теж був опорний пункт.І ще один взводний опорний пункт біля села Каїри — Чаплинський КПВВ, навпроти заводу "Титан". Фактично три опорні пункти – ось хто зустрічав першого дня противника", — пояснив Соколов.

На запитання журналістів щодо того, чому на півдні було так мало військових, генерал-майор відповів, що безумовно цієї кількості було недостатньо навіть для ведення стабілізаційної операції.

"Під час загострення передбачалося мати дві бригади: одна на Херсонському напрямку мала виконувати завдання, вести стабілізаційні дії, одна — на Мелітопольському. І один батальйон, який як передовий підрозділ стояв прямо на межі", — сказав він.

Андрій Соколов наголосив, що навіть цих сил він не мав. У нього була лише одна бригада. При цьому на Мелітопольському напрямі взагалі не було сили. Генерал-майор відправив свій резерв, танкову роту, щоб хоч якось його прикрити.

"Я їх перекинув туди в район десь за тиждень до вторгнення, розуміючи, що цей напрямок взагалі ніким не прикритий", - розповів Соколов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський не відкидає, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися до кінця 2023 року. Він назвав чинники, що вплинуть на це.