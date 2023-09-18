"Це дуже багато": якими силами рф атакувала південь України на початку повномасштабного вторгнення

Лише вертольотів було близько 60

Під час початку повномасштабного вторгнення сили росіян на півдні України перевищували ЗСУ у десятки разів. Йдеться як про живу силу, так і техніку.

Так, за словами командувача управління військ "Південь" Андрія Соколова, в атаку на цьому напрямку росіяни кинули приблизно 20-25 своїх батальйонно-тактичних груп. Це приблизно 20 тисяч особового складу.

"Але так не зовсім правильно рахувати, тому що ми не враховуємо систему управління і більш масивні об'єднання, які мають і артилерію, і засоби ППО, і підрозділи розвідки, й інженерні, РЕБ. Це треба також враховувати", — зазначає військовий.

Він додає, що в ті дні проти ЗСУ діяв 22-й армійський корпус рф у повному складі, не менше дивізії 58-ї армії північно-кавказької і десь до половини 7-ї десантно-штурмової дивізії.

"Це дуже багато. Це і артилерія, і всі ці засоби, які є в їхньому складі. Плюс повітряний компонент десь до 140 літаків, 60 вертольотів і корабельний склад їхнього Чорноморського флоту", — каже він і підкреслює, що це була повна перевага як мінімум у 20-25 разів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Генштабі дали чітку відповідь щодо того, чи були заміновані мости через Чонгар.