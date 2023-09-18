Вбивство британського добровольця в Україні: у ЗМІ спливли несподівані деталі

Стало відомо, хто може бути причетний до вбивства добровольця

Британець Джордан Чедвік, який воював в Україні, тіло якого знайшли в Краматорську у водоймі зі зв’язаними за спиною руками, піддавався тортурам, а до його вбивства може бути причетний інший британець.

Таку версію подій висловили слідчі, а також товариші загиблого бійця. Про це пише британська газета The Sun.

Так, наголошується, що Чедвіка перед смертю катували водою. Виявлена в його легенях вода була не такою, як та, в якій знайшли його тіло за 32 км від лінії фронту в Бахмуті.

Тіло загиблого Джордана Чедвіка було доставлено додому в серпні поточного року. Розслідування має відбутися наступного року. В Україні цією справою займається Держбюро розслідувань.

Зазначимо, що чоловік служив у секретному підрозділі за назвою 50/50, прикріпленому до військової розвідки України. Військовому був 31 рік. З 2011 по 2015 рік служив у британській армії, а в жовтні 2022 року він прибув до України й став частиною ЗСУ. 26 червня 2023 року сім’ю Джордана Чедвіка повідомили про його смерть.

Незабаром після цього поліція виявила тіло другого британця, ймовірно Деніела Берка, якому було 36 років.

"Загибель двох британських добровольців посіяла страх серед тих, хто зібрався допомогти Україні у боротьбі з росією", - пише The Sun.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні в районі Бахмута, де тривають запеклі бої, загинув ветеран спецназу армії США Ніколас Маймер. Незабаром ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин показав на відео його тіло.