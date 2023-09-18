На територію ще однієї країни НАТО впав бойовий дрон: який і де цього разу (фото)

На місце відправили саперів ВМС

На території НАТО, де вже тричі знаходили уламки російських дронів, знайшли ще один невідомий літальний апарат. До нього був прикріплений предмет, схожий на 82-мм міну.

Про це повідомило Болгарське національне радіо. За його даними, інцидент стався біля села Тюленово що на півночі болгарського узбережжя Чорного моря.

Повідомляється, що дрон було виявлено між скелями місцевими жителями. Вони одразу про це повідомили правоохоронцям, які після прибуття оточили район. На безпілотному апараті були видні електронні датчики і бомба, що не вибухнула.

"Поки невідомо, яким шляхом він опинилася на березі – впав з повітря або був викинутий морською течією. У наявності ймовірність, що дрон пов’язаний із військовими діями в Україні", — йдеться у матеріалі.

Аналізуючи знімки з місця події, експерти припустили, що йдеться про безпілотний літальний апарат із прикріпленою до нього 82-мм мінометною міною. Наразі до Тюленово виїхала команда саперів ВМС Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей.