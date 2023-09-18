Російські ракети збили всі, "Шахеди" — ні: Ігнат розповів, чому так відбувається

Дрони дешевші за ракети, тому росія зосередилася саме на БПЛА.

Дрони-камікадзе, якими російські окупанти атакують міста та села України, як і раніше, залишаються непростою метою для сил протиповітряної оборони.

Як українські військові борються із "Шахедами" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

За словами спікера, "Шахеди" збивати дуже складно, незважаючи на їх невелику площу та швидкість. "Але все одно вони залишаються складними цілями для ППО, адже створені долати цю систему. Вони мають таке призначення", — зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил ЗСУ пояснив, що російські окупанти планують свої атаки заздалегідь. За допомогою БПЛА противник намагається вразити об’єкти, які Україна намагається вберегти від ворога. Тому росіяни прокладають маршрути саме таким чином, що безпілотник стає важко збити. Вони намагаються заплутати українську ППО, атакуючи "Шахедами" з різних напрямків та різними маршрутами.

Так, нічна атака по Україні 18 вересня показала, що ЗСУ не завжди вдається збити усі БПЛА супротивника. Цього разу українські військові змогли знищити 18 дронів "Шахед" із 24 занедбаних. А ось із крилатими ракетами ППО впоралася на "відмінно", збивши всі 17 цілей.

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