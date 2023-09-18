Поки росіяни прикривають Москву та Кримський міст, ЗСУ вражатиме військові об’єкти — Юрій Гудименко

Ефективність ударів по території Російської Федерації зростатиме, адже все більше військових цілей залишаються неприкритими. Поки вороже ППО оберігає Путіна і Кримський міст, українських захисників цікавлять ворожі авіація, флот, місця базування.

Про це в інтерв’ю з Віталієм Портніковим для телеканалу Еспресо розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Ми вже показуємо, що нам не дуже цікава російська критична інфраструктура. Нас цікавить російські великі протичовнові кораблі, дослідницькі центри, де виробляють запчастини для ракет, а також російський флот, який обстрілює нас "Калібром". Нас цікавить російська авіація та місця її базування. Я був би дуже радий, якби нас ще цікавили місця, де перекачуються нафта і газ. Тому що Кримський міст — це чудово, але росіяни завжди будуть закривати цей об'єкт. І фактично вони будуть закривати Москву. Все інше їх мало цікавить. Оскільки Росія дуже велика, і є багато дірок, як можна зайти на територію Російської Федерації, я думаю, що з підвищенням ефективності атак нас чекає більше новин. Згодом і Чорноморський флот перестане бути Чорноморським, стане в кращому випадку Азовським, або ж приєднається до крейсера "Москва", — запевнив Юрій Гудименко.

За словами військового, необхідно більш ретельно підходити до планування, адже росіяни завжди прикриватимуть місця, де перебуває чи потенційно може заявитись Путін. Але всю Москву вони не захищають.

"Росіяни нераціональні, та коли дрони долітали до Москва-Сіті, це вкотре підтверджувало, наскільки вразливі вони є до сучасної зброї. Їх нераціональність гратиме нам на руку: це велике вікно можливостей. Вони закриватимуть Путіна, а ми будемо знаходити військові цілі по регіонах і знешкоджувати їх в максимально ефективний спосіб", — підсумував Гудименко.