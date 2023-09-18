Півкраїни "віддати" росії? У Польщі розсекретили сенсаційні документи, але є підвох

Поляки вже змінили доктрину

Міністерство оборони Польщі розсекретило плани оборонної стратегії держави у 2011 році. Відповідно до них, у разі нападу росії на країну, захист міг вибудовуватися на правому березі Вісли, що означало б здачу майже половини територій.

Відеозвернення до поляків з нагоди сенсаційної заяви було опубліковано на сторінці правлячої партії "Право та справедливість" у Twitter. У ньому до народу звернувся міністр оборони Маріуш Блащак, який стверджує, що план застосування збройних сил, затверджений тодішнім главою Міноборони Клихом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме щонайбільше два тижні, а за сім днів ворог вийде на правий берег Вісли.

Імовірний відступ польських збройних формувань по Віслі означало б втрату 40% територій та їх здачу в окупацію військам противника фактично без бою. На одному з етапів, після "відходу на стратегічний периметр, основні зусилля будуть спрямовані на припинення наступу супротивника та утримання плацдармів на правому березі Вісли, а також забезпечення прийому союзних військ НАТО".

Як зазначає "Мілітарний", свою заяву міністр оборонного відомства зробив напередодні парламентських виборів, на яких головним конкурентом для провладної партії є опозиційна сила саме в каденції якої було прийнято скандальний оборонний документ.

"З огляду на те, що поданий документ уже не має військової цінності, він є лише засобом політичного тиску", — вважають журналісти.

Більше того, судячи з написів на титульній сторінці документів, вже у 2013 році з них було знято гриф "цілком таємно". Імовірним поясненням цього можуть бути зміни у доктрині та створення нової оборонної стратегії.

"Необхідно також додати, що для правильної оцінки такої військової стратегії необхідно розуміти контекст і час, коли її було укладено. На 2011 рік польська армія знаходилася в дуже скрутному становищі і мала низьку боєздатність, чисельно армія лише скорочувалася. Відповідно, польські військові стратеги при плануванні виходили з доступних їм ресурсів", — наголошує видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі припустили, скільки триватиме війна в Україні.