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В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо Новина оновлена 18 вересня 2023, 15:08

Вдень 18 вересня у столиці України та низці інших регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. У повітряних силах повідомляють про небезпеку.

За кілька хвилин після Києва тривога звучала вже в більшості областей. За даними ЗСУ, це пов’язано із загрозою застосування росією балістичної зброї.

При цьому на Сумщині тривога пов’язана ще й з активністю ворожої армійської та тактичної авіації вздовж кордону. Воно може завдати авіаудару.