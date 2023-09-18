Не треба драми: соціальний психолог пояснив, чому відтік людей з України не є "катастрофою"

Українці перебувають у полоні перебувають у полоні стереотипів

Люди, котрі вимушено виїхали з України під час повномасштабного вторгнення, потенційно емігрували. Це неминучі процеси.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив соціальний та військовий психолог Олег Покальчук. Він вважає, що багато хто з нас живе ще "в словесних образах минулого століття", ще Радянського Союзу, що людина, яка поїхала за кордон, все одно, що померла, її вже "нема". Але зараз 21-е століття, люди їздять туди-сюди, комунікують, співпрацюють, і жодних проблем із цим немає.

"А соціально, якщо люди продовжуватимуть життя в інших країнах, чим це відрізняється від прагнення до Євросоюзу, про яке ми стільки років так багато говорили? Абсолютно нічим, окрім того, що людей змусили переїхати драматичні обставини. Подібні історії траплялися в східноєвропейських країнах, коли їх прийняли в Євросоюз, і мільйони людей поїхали на роботу до інших країн і там залишилися. Це неуникненні процеси. Ми сприймаємо їх драматично, тому що знаходимося в полоні достатньо нескладних національних стереотипів. Вони не є архетипічними – це те, що влада генерує як пропаганду. Причому це пазли з абсолютно різних "Lego", з різних історичних епох. Воно докупи не дуже складається", — говорить він.

За приклад, він навів повідомлення про зменшення кількості населення в Україні. Він пояснив, що у цьому процесі нічого драматичного немає, а відтік населення відбувається ще з кінця минулого століття.

"На цей процес ніхто ніяк не вплине. Та й не тільки у нас він відбувається. Люди, які виїхали за кордон, зараз думками, емоціями, почуттями з Україною. Частина з них – я думаю, менша – повернеться, частина буде приїжджати-від'їжджати, як усі європейці, частина адаптується, асимілюється і житиме там. Потім вони або збережуть українське коріння, якщо це буде чомусь важливо і потрібно, або ні", — сказав Покальчук.

Нагадаємо, що за останніми даними з України через війну виїхало 5.7 мільйонів людей. Більшість із цього числа — діти. Докладніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше ми писали про те, що Україна може почати повертати військовозобов’язаних із-за кордону.