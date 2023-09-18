"Це катастрофа": у мережі вражені кількістю дітей, які виїхали з України через війну

Ця група громадян займає найбільшу частку від загальної кількості тих, хто виїхав.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну з країни вимушено виїхали мільйони громадян. Найдраматичніша ситуація спостерігається з дітьми.

На це звернула увагу керівник проектів Київської школи економіки Наталія Заїка. Вона на своїй сторінці у Facebook опублікувала інфографіку, яка показує приблизну кількість людей, які залишили Україну через війну. У цій таблиці також показано, скільки громадян залишилися на батьківщині.

На думку Наталії, ситуація "катастрофічна". А найбільше вражають дані про дітей.

Справді, згідно з вищезгаданою інформацією, з нашої країни виїхала майже третина дітей віком до 9 років. А це — понад півтора мільйона людей. Крім того, виїхали і підлітки віком до 19 років — близько півтора мільйона людей. Ця група громадян займає найбільшу частку від загальної кількості тих, хто виїхав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може почати повертати військовозобов’язаних із-за кордону.

Також ми повідомляли про те, як українці ставляться до тих, хто виїхав із країни на початку війни.