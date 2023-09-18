росія спалила там кілька своїх бригад: чим важливе визволення Кліщіївки та Андріївки

Наші воїни продовжують свій рух уперед

Звільнення сіл Кліщіївка та Андріївка, що на Донбасі, є важливою перемогою ЗСУ на фронті. Ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягся від Бахмута до Горлівки.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Тепер, за словами генерала, росіяни, усвідомлюючи важливість цих позицій, проводять численні контратаки з різних напрямків, щоби повернути їх. Але всі ці спроби виявилися безуспішними.

"У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади", — розповів командувач.

При цьому, наголошує Сирський, загальна ситуація на Східному напрямку залишається складною. Ворог не залишає своїх намірів щодо відновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку. А в цей час наші воїни продовжують свій рух уперед.

"Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій", — пояснив військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український контрнаступ триває, а місцями на сході та півдні країни бійці ЗСУ мають частковий успіх.