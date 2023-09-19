Війна — день 573: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, Зеленський прибув до США

Оперативно про головне за добу

Тяжкі бої українських сил оборони проти російських загарбників тривають. ЗСУ вдається стримувати окупантів на більшості напрямів, перемелюючи їхню живу силу та техніку. Водночас на двох напрямках українські війська поступово просуваються вперед. При цьому росіяни не припиняють обстрілювати міста України, завдаючи як матеріальних збитків, так і каліцтва та вбиваючи мирних громадян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський напередодні ввечері за Київським часом прибув до США із робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не лише.

Влада Німеччини поки не вирішила, чи передавати українським військовим далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 кілометрів, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус інтерв’ю Bild.

З даними за 16 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 570: ЗСУ звільняють території, а окупанти змінюють тактику

Про те, що відбувалося 17 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 571: ЗСУ мають успіхи на ряді напрямків, а росія продовжує обстрілювати міста України

Інформацію за 18 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 572: окупанти проводять перегрупування після втрат та атакують міста