У росіян проблема з обороною та великі втрати: ЗСУ радують новим успіхом на фронті (карта)

Три російські бригади стали зовсім не ефективними

У районі звільненого населеного пункту Кліщіївка Донецької області Сили оборони успішно відбили атаку ворога. Окупанти тим часом спробували відновити втрачене становище в районі також Андріївки, але зазнали невдачі. Загалом після звільнення цих двох населених пунктів погіршило російську оборону в районі на південь від Бахмута.

Про це у вівторок, 19 вересня, йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що українські військові продовжуютьбити по противнику, завдаючи йому величезних втрат у живій силі та техніці.

"Сили оборони продовжують штурмові дії в районі на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в повідомленні.

Тим часом у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло погіршити російську оборону в районі на південь від Бахмута і могло зробити неефективними три російські бригади.

За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександра Сирського, Кліщіївка (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївка (10 км на південний захід від Бахмута) є важливими елементами російської оборонної лінії Бахмут-Горлівка, яку українським військовим вдалося прорвати.

Тим часом представник Східної групи військ капітан Ілля Євлаш наголосив, що звільнення Кліщіївки допоможе Силам оборони контролювати наземну лінію зв’язку ворога (GLOCs).

Поки що потужність і протяжність російських оборонних укріплень у Бахмуті ISW поки що не може самостійно оцінити. Хоча російські війська, ймовірно, зміцнили свої лінії оборони поблизу Бахмута менш потужно, ніж у південній Україні.

Також зазначається, що окупанти, ймовірно, втомилися від спроб утримати Кліщіївку та Андріївку. Водночас немає жодних ознак того, що звільнення цих двох населених пунктів віщуватиме вищий темп українського поступу на південь від Бахмута.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 вересня Сили оборони України підтвердили інформацію про звільнення Кліщіївки. Воїни вже повернули туди український прапор. Проте ворог, як і раніше, продовжує обстрілювати це село.