"Довіряю росії, як Заходу": Ердоган здивував заявою про путіна та війну в Україні

Турецький лідер називає свої відносини з росією "хорошими"

Російський диктатор володимир путін нібито виступає за "швидке завершення війни в Україні". Однак вона все одно триватиме ще тривалий час. Тим часом Туреччина продовжує довіряти росії, що веде ту саму криваву війну, не менше, ніж Заходу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю PBS. На його думку, лише лідери обох країн можуть точно сказати, війна нарешті завершиться. Сам Ердоган вважає, що це станеться не скоро.

"Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. І путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни ", — сказав він.

Також Ердоган зробив заяву, яка викликає неоднозначну реакцію, сказавши, що "росії можна довіряти так само як і Заходу". Він згадав, що нібито Захід обдурив багаторічні сподівання Туреччини щодо вступу до ЄС.

"У мене немає причин їм (росії – Ред.) не довіряти. росія надійна настільки ж, наскільки й Захід. Останні півстоліття ми чекали на порозі ЄС. І зараз я довіряю росії настільки ж, наскільки я довіряю Заходу", — зазначив Ердоган.

На зауваження журналістки, що диктатору путіну не можна довіряти через напад на Україну та вихід росії із зернової угоди, Ердоган заявив наступне:

"Половина постачання природного газу (до Туреччини. – Ред.) приходить з росії, а це означає, що у нас є солідарність. Ми спільно йдемо вперед і також співпрацюємо в галузі оборонної промисловості".

Президент Туреччини додав, що його політика полягає у встановленні контактів з усіма країнами світу на основі безпрограшного сценарію.

" Так само як у мене хороші відносини зі США, у мене будуть хороші відносини й з росією", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 вересня відбулася зустріч Ердогана та російського президента володимира путіна під час візиту до росії турецького лідера.