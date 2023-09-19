Зеленський хотів розпустити Раду під час війни: ЗМІ дізналися, коли саме

Зробити це президент так і не наважився.

Президент України Володимир Зеленський влітку 2023 нібито збирався розпустити Верховну Раду. Таке бажання в нього виникає не вперше.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела. Вони стверджують, що оголосити про це планувалося на День державності, 28 липня. Проте розпустити парламент президент так і не наважився.

"Президент за останні кілька років кілька разів був близьким до ухвалення рішення про розпуск. За моїми відчуттями, цього разу ми були до виборів ближчими", — передають журналісти слова свого джерела.

У виданні нагадують, що Зеленський уже розпускав парламент. Це сталося у 2019 році під час його інавгурації. Після цього відбулися дострокові вибори до Ради.

Чергові вибори до Ради мали пройти в жовтні 2023 року, проте під час війни їх не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що витрати на вибори не передбачені у бюджеті України на 2024 рік. З цього можна зробити висновок, що їхнє проведення не планується наступного року.