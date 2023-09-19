Удар "Шахедів" по Львову: є загиблий, спалахнула масштабна пожежа

Пожежа та руйнування – наслідки нічної російської атаки безпілотниками

У ніч на 19 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками "Шахед" у Львові. Внаслідок події загинула одна людина, а також відомо про постраждалих.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, загарбники запустили 18 дронів територією області, 15 з яких вдалося збити. Проте є й попадання, які спричинили пожежу та руйнування складів комерційного об’єкта.

"Є три попадання у промислові склади у Львові. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала. На жаль, є загиблий через нічну атаку по Львову. Під завалами на складі виявили тіло працівника. Щирі співчуття рідним", — сказав він.

У пресслужбі ДСНС повідомляють, що рятувальники ліквідують наслідки чергової ворожої атаки.

"Близько п’ятої ранку російські безпілотники атакували місто. У результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м. Є постраждалі. Ліквідація пожежі триває", — йдеться у повідомленні.

Загиблих чи тяжко поранених немає

На складах є спалах у чотирьох локаціях

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 15 серпня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по українських містах і внаслідок події у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки.