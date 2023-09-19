"Бавовна" в окупованому Мелітополі: повідомляється про потужні вибухи (фото та відео)

Одразу після прильоту фіксується активний рух важкої військової техніки ворога

Вранці у вівторок, 19 вересня, в окупованому Мелітополі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі інформують про приліт.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він додав, що ППО окупантів не встигає працювати й місцеві жителі повідомили про понад п’ять вибухів.

"Найгучніше було в районі "Автокольорліту", — додав він.

Як інформує Telegram-канал "РІА-Мелітополь", у Мелітополі є приліт. Нині у південно-західній частині міста здіймається дим. Напрям ударів — заводи: "Моторний", "Автокольорліт". Повідомляється про роботу ворожої ППО. Однак це не допомогло і стався сильний приліт.

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Місцеві жителі повідомили, що з боку аеродрому у небо здіймається сірий дим. У окупантів після прильоту спостерігається паніка. Одразу після серії вибухів у Мелітополі почався активний рух важкої військової техніки ворога. Містом зараз небезпечно пересуватися, мешканців закликали бути вкрай обережними.

Дим на місці прильоту

Варто зазначити, що ЗСУ продовжують чинити тиск на супротивника на півдні України. На Мелітопольському напрямі ЗСУ мали частковий успіх у районі Вербового та Новопрокопівки (Запорізька область).

Як повідомляв "Телеграф", 16 вересня ЗСУ завдали удару по розташуванню ворожої техніки на околицях Токмака (Запорізька область). Це зменшило її кількість на окупованих територіях.