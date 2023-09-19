Перші результати "Рамштайну": Україна отримає важливу військову техніку від двох країн

Допомога від Норвегії особливо актуальна для контрнаступу України перед осіннім бездоріжжям

У вівторок, 19 вересня, відбувається 15-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Вже відомо, що Норвегія в рамках військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199, а Данія надасть 45 танків: 30 Leopard 1 та 15 танків Т-72.

Про передачу NM199 повідомляється на сайті уряду Норвегії. Це гусенична машина, здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.

"Це важливо для забезпечення постачання до районів, де немає доріг", — зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грамм.

В уряді Норвегії наголосили, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони здатні перевозити боєприпаси, продовольство і воду українським військам, що перебувають в польових умовах. NM199 знаходилися на зберіганні в Норвегії. Однак перед передачею Україні вантажівки проходять техобслуговування.

Машина здатна маневрувати на місцевості, яка недоступна для колісної техніки. Тому вони є важливим доповненням до колісних вантажівок. NM199 зможуть перевозити боєприпаси, продовольство у польових умовах.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на засіданні Контактної групи "Рамштайн" повідомив про передачу Україні 30 танків Leopard 1 і 15 модернізованих танків радянського виробництва Т-72EA, повідомляють данські TV2 і Avisendanmark.

Зазначається, що, на відміну від танків Leopard, танки Т-72 можна негайно включити до складу техніки Збройних сил України. За словами міністра, для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає.

При цьому 30 танків Leopard 1, про які йдеться, відносяться до більш ранніх домовленостей. Вони входять до 110 танків, які спільно модернізують та відправляють в Україну Данія, Німеччина та Нідерланди. 20 одиниць вже відправлено, залишилося 90, пише блогер Роман Шрайк. Тоді як інформації про постачання Данією ЗСУ танків Т-72 раніше не було.

Як повідомляв "Телеграф", Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть насамперед боєприпаси до артилерії та мінометів, а також ракети. Крім того, в ньому буде зимове екіпірування, електричні генератори та обладнання для розмінування.