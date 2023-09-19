Україна відмовилася від довгоочікуваних танків "Леопард" від Німеччини: що сталося

Київ повідомив Берліну неприємну новину

З проектом із постачання з Німеччини в Україну понад сотню старих танків Leopard 1A5 виникли серйозні проблеми. Нещодавно Україні довелося відмовитись від десяти одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що минулого тижня країна відмовилася приймати танки від Німеччини, оскільки, як заявив Київ Берліну, техніка, яка прибула до Польщі, потребувала ремонту.

"Україна повідомила спеціальний штаб при міністерстві оборони в Берліні, що німецькі системи озброєння, які прибули до Польщі, потребують ремонту", — йдеться у статті.

Відремонтувати "Леопарди" в Україні немає можливості через відсутність підготовленого технічного персоналу та достатню кількість запчастин.

Ця інформація викликала занепокоєння у Берліна, і Міноборони своєю чергою направило технічних експертів до Жешува для перевірки стану техніки. Як з’ясувалося, танки справді потребують ремонту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому поточного року Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що відправлять в Україну понад сто "Леопардів" старого зразка.

Зазначимо, що влітку 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, в рамках якого мають бути передані перші десять танків Leopard 1A5.