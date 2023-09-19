"Зміна оперативної обстановки на півдні": Залужний зробив загадкову заяву

Контрнаступ триває

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів спільну роботу з начальником Генштабу та командирами стратегічного угрупування "Таврія". Їхні підрозділи борються на півдні нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба головкома За словами генерала, в ході роботи було узгоджено послідовність наших кроків з урахуванням "зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз".

Зазначається, що незважаючи на шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території.

Довідково: Таврійський напрямок охоплює Запорізьку область та частину Донецької, включаючи лінію фронту до Авдіївки.

ОСУВ Таврія командує бригадний генерал Тарнавський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зробив важливу заяву про контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила про звільнення села Кліщіївка неподалік Бахмута. Повернення цього населеного пункту, як стверджують військові, дозволить нашій армії створити плацдарм для подальшого просування.