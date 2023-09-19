Для відновлення контролю належної якості речового забезпечення ЗСУ бракує лише погодження Мін'юсту - Ярова

Державна регуляторна служба України погодила проєкт наказу Міноборони щодо контролю якості речового майна, яке постачається для потреб ЗСУ. Відповідний документ на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала відома волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова. Вона повідомила, що фактично йдеться про відновлення наказу Міноборони №375, який передбачає, що речове майно приймається згідно технічних вимог, еталонного взірця, затвердженого Генеральним Штабом, та з можливістю рандомної перевірки партії товару.

"Акурат 20.09.2022 року, під завіз тих самих турецьких курток, наказ змінили. Приймання відбувалось по робочому взірцю на "око"", — зазначила Ярова.

Волонтерка повідомила, що розпочався прийом зимової форми, проторгованої на майданчику Прозорро. І для того, щоб проконтролювати належну якість товару, потрібно відновити наказ.

"Виявилось, наказ не покидав стін Міністерства оборони. Але здавання зимового одягу йде, і я відчуваю свою відповідальність не тільки за його ціну та строки, а й за якість. Тому ногами йду в Державну регуляторну службу України до Олексія Кучера. Пояснюю йому серйозність ситуації, і величезна йому подяка, і працівникам його служби за швидке, оперативне реагування на поданий пакет документів. Ура! 375 наказ пройшов Державну регуляторну службу!", — написала Ярова.

За її словами, для повернення належного контролю за речовим забезпеченням ЗСУ тепер не вистачає лише погодження Міністерства юстиції. Волонтерка закликала профільного Міністра якомога швидше погодити документ.

"Я готова з вибаченнями, кавою та круасанами приїхати і до Міністра Юстиції. За вами один крок. І на "око" більше ніхто приймати речове майно не буде. А будуть приймати його, як і мали приймати: згідно технічних вимог, еталонного взірця та з рандомною лабораторною перевіркою партії товару", — наголосила Ярова.