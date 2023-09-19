Союзники створили на "Рамштайні" IT-коаліцію для України: у Міноборони пояснили, що це й навіщо

IT-коаліція має допомогти Силам оборони покращити ефективність на фронті

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна із союзниками запустила роботу нової IT-коаліції. До неї увійшли окрім нашої країни також Естонія та Люксембург.

Про це повідомили у Міноборони України. Загалом близько 20 країн взяли участь у стартовому заході.

За словами міністра оборони України Рустема Умерова, головне завдання ІТ-коаліції – це забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Сил оборони та Міноборони України, щоб підвищити ефективність на полі бою.

Український міністр подякував представникам кількох країн за їхню участь у коаліції.

"Я також хотів би подякувати Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль, а також міністру оборони Люксембургу за оголошення першого вкладу в IT-коаліцію", – сказав він.

Усього 20 країн взяли участь у стартовому заході. А Бельгія, Данія, Литва та Латвія вже підписали Декларацію про наміри разом з Україною, Естонією та Люксембургом разом брати участь в ініціативі. Вперше про намір створити ІТ-коаліцію було оголошено на засіданні Контактної групи з питань оборони України 15 червня.

Що таке IT-коаліція

IT-коаліція є групою країн-донорів у рамках UDCG, які надають ЗСУ всіляку допомогу в IT-сфері, зв’язку та кібербезпеці. На чолі коаліції стоять Естонія та Люксембург. Основний результат, якого прагнуть члени коаліції, це "створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони України", щоб покращити координацію підрозділів та ефективність використання всіх ресурсів, зазначили у Міноборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що домовилися союзники на 15-й зустрічі "Рамштайн". Декілька країн уже оголосили про допомогу для України.