Умєров підбив підсумки "Рамштайну" і озвучив основні напрямки допомоги

ЗСУ, як і раніше, налаштовані перемогти ворога та відвоювати окуповані території, зазначив міністр оборони

Глава Міноборони України Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі "Рамштайн", яка відбулася сьогодні, 19 вересня. За його словами, Україна чітко сформулювала п’ять кластерів, на які союзники мають звернути увагу насамперед.

Підсумками міністр оборони поділився на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що партнери України підтвердили свої зобов’язання щодо підтримки нашої країни.

На "Рамштайні" домовилися створити Capabilities Coalition (Коаліція здібностей). Її головна мета – це підготовка сил оборони України майбутнього.

Крім того, Міноборони визначило п’ять важливих аспектів у військовій допомозі, які насамперед потребують уваги союзників. Йдеться про:

протиповітряну оборону;

артилерію;

авіаціюї;

ВМС;

бронетехніку.

Міністр оборони зазначив, що ще раз звернувся до всіх партнерів України з проханням продовжувати надавати допомогу задля перемоги над росією. Союзники, своєю чергою, запевнили представника України у непохитності своїх намірів.

"Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців завзятих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", — резюмував Рустем Умєров.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США цього тижня можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Однак поки що невідомо, що до нього увійде і на яку суму.