Війна — день 574: росіяни втрачають позиції на сході і намагаються перегрупуватися

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести активні бойові дії практично по всій лінії фронту та мають просування на Бахмутському напрямку, де у росіян спостерігається суттєве погіршення становища після втрати Кліщіївки та Андріївки. Окупанти на цьому напрямі навряд чи незабаром зможуть спроби наступу, оскільки тепер їм необхідно провести перегрупування сил. При цьому зміна оперативної обстановки спостерігається і на півдні України, де ЗСУ продовжують просуватися попри запеклий опір росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти атакують Україну безпілотниками з північного напрямку, їхня присутність зафіксована у Полтавській та Сумській областях

00:00 Західні ЗМІ повідомляють, що українські спецслужби, ймовірно, завдали удару по силам ПВК "Вагнера" у Судані. При цьому йдеться про атаки дронами та наземну операцію.

Про те, що відбувалося 17 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 571: ЗСУ мають успіхи на низці напрямків, а Росія продовжує обстрілювати міста України

Інформацію за 18 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 572: окупанти проводять перегрупування після втрат і атакують міста

З даними за 19 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 573: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом, Зеленський прибув до США