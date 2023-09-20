"росію можна зупинити тільки у разі...": Дуда звернувся до союзників щодо України

Допомога Заходу відіграє велику роль у процесі витіснення російських окупантів із території України.

Всебічна підтримка України із боку Заходу у захисті від військової агресії росії має глобально значні наслідки. Поразка москви в цій війні в майбутньому стане гарантією миру для різних країн.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда журналістам CNN зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де відбувалися дебати Генеральної Асамблеї ООН. Він закликав союзників залишатися стійкими та продовжувати підтримувати Україну.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що росія не зможе легально насильно перемістити кордони в Європі", — сказав Дуда.

Польський лідер наголосив, що це також гарантія миру в майбутньому, зокрема й для Сполучених Штатів Америки. Водночас Анджей Дуда наголосив на тому факті, що компромісного рішення в даній ситуації не існує.

"росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів", — підкреслив Дуда.

Тільки тоді, на думку польського президента, можна буде сказати, що "імперіалізм справді переможений".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дуда вперше скасував зустріч із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, пояснивши це організаційними проблемами. При цьому він прокоментував розбіжності щодо поставок українського зерна, порівнявши нашу країну з потопаючим. "Кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що може затягнути себе на глибину", — сказав президент Польщі.