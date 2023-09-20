Втрати росіян значно зросли: що відбувається на фронтах сходу та півдня (карта)

Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці

Українські воїни продовжують тіснити ворога на Донеччині на Бахмутському напрямку: росіяни атакували у районі Ягідного, але ЗСУ не дали їм просунутися. Також окупанти спробували повернути втрачені позиції в районі Андріївки, але також зазнали невдачі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там уточнили, що Сили оборони продовжують штурмові дії в районі на південь від Бахмута, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямі ворог без успіху наступав у районі Мар’їнки Донецької області. Минулої доби окупанти зробили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з позицій.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському та Шахтарському напрямах наші воїни продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. Вони ліквідують живу силу та техніку окупантів.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Запорізькому напрямку ворог атакував у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки. Росіяни зазнали значних втрат як у живій силі, так і у техніці.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що останніми днями втрати російської армії на заході Запорізької області значно зросли. Окупантам не вистачає боєздатних підрозділів, які російське командування могло б перекинути на цю ділянку фронту.

Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на Таврійському напрямку, включаючи західну частину Запорізької області, російські війська втратили 313 осіб (ймовірно, загалом убитими та пораненими). Він наголосив, що це набагато більше, ніж за попередні два дні, коли російські війська щодня втрачали приблизно по 200 осіб.

Штупун додав, що оборону на Таврійському напрямі веде ПДВ рф. Для "прикриття" підрозділів ВДВ прибули загони "Шторм-Z". Ймовірно, вони прикриватимуть підрозділи ПДВ під час можливого відступу.

Як повідомляв "Телеграф", голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час брифінгу за підсумком зустрічі координаційної групи у форматі "Рамштайн" заявив, що Україна після початку російського вторгнення звільнила понад половину окупованих росією територій, однак повністю вибити росіян з українських кордонів буде дуже непросто.