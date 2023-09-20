"Буде важко підтримувати...": у Польщі зробили тривожну заяву про допомогу Україні

Польща й надалі хотіла б підтримувати Україну, але є один важливий фактор, який впливає на це

На тлі кризи довкола українського агроімпорту рівень підтримки з боку Польщі може скоротитися. Це станеться у тому випадку, якщо не буде підтримки польського народу щодо цього питання.

Таку заяву в інтерв’ю PAP зробив Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський Вель Сенк. За його словами, уряд країни залишається невблаганним у питанні заборони імпорту, враховуючи інтереси фермерів.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань за рівнем громадської підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", — сказав Шинковський вель Сенк.

Він пояснив, що відсутність належного рівня підтримки допомоги Україні у громадськості в тому ж обсязі, як і раніше, означатиме, що її доведеться скоротити.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Польща продовжила заборону на ввезення на територію країни агропродукції з України. Своєю чергою український прем’єр Денис Шмигаль зробив заяву щодо того, що Україна у зв’язку з цим змушена буде звертатися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків.