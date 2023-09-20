У Підмосков’ї диверсанти підірвали два літаки та вертоліт: гучні деталі та фото від ГУР

Невідомі диверсанти напали на військовий аеродром Чкаловський, де, зокрема, розташований "літак судного дня". Атака була успішною.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МО. За даними розвідників, атака відбулася 18 вересня 2023 року. В результаті її "суттєво" було пошкоджено два літаки та бойовий гелікоптер.

"Невідомими особами на аеродромі, що ретельно охороняється, було закладено вибухівку і підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення) , а також вертоліт МІ-28Н , який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над". , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкодження літаків "не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення". А у вертольота вибухом пошкоджено хвостову частину. Після цього, за даними ГУР, у вищих коридорах Росії почалася реальна істерика. Справа в тому, що на цьому аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня і спеціальні літаки (літаки-розвідники).

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