Українським бійцям передали гелікоптер олігарха-втікача (фото)

Сам олігарх перебуває за межами України

Заарештований гелікоптер екс-нардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго передали в одну з бойових частин ЗСУ. Він був заарештований у рамках розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"За рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однієї з частин було здійснено примусове відчуження вертольота. Це повітряне судно належало підконтрольній колишній депутат юридичній особі. Жеваго використав його в особистих цілях під час перебування на території України", — йдеться в повідомленні.

Вертоліт Жеваго, переданий ЗСУ

Нагадаємо, у 2019 роціЖеваго повідомили про підозру в рамках розслідування кримінального провадження про розтрату 113 млн доларів коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топ-менеджерів банку. Його оголосили у розшук по Україні. У липні 2021 року ДБР повідомило, що бізнесмена оголошено в міжнародний розшук Інтерполу. У грудні 2022 року Жеваго затримала поліція Франції на гірськолижному курорті Куршевель. Україна подала запит на його екстрадицію, але його було відхилено.

Як повідомляв "Телеграф", у січні 2023 стало відомо, що Жеваго за рішенням французького суду нібито вийшов на волю під заставу в один мільйон євро. Адвокати Жеваго заявили суду у Шамбері, що справа проти нього є політичним переслідуванням.